Захарова прокомментировала новые закупки США венесуэльской нефти

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о возобновлении закупок венесуэльской нефти Соединенными Штатами Америки.

"Нормально? Нормально. И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют манёвр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся", - написала Захарова в своем фейсбуке.

Представитель МИД также процитировала новостное сообщение, согласно которому, 2 месяца назад представитель правительства США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс заявлял, что Вашингтон выступает за полную изоляцию президента Николаса Мадуро на международной арене и намерен добиваться прекращения любых коммерческих сделок банков, фирм и компаний с Венесуэлой, выгодных президенту этой страны. В частности, США обращались с данным призывом не только к властям других государств, но и к частным компаниям.