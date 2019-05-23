В Госдуме РФ ответили на призывы НАТО покинуть Крым

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий Фото: ТАСС, Сергей Мальгавко

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у России хватит сил и средств защитить Крым от посягательств на полуостров, в том числе со стороны НАТО.

"Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

"Призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к российским войскам покинуть Крым только на первый взгляд могут показаться неадекватными. На самом деле подобные высказывания отражают общий антироссийский курс альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России", - сказал он.

Он отметил, что ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу и дезавуировать итоги референдума о воссоединении с РФ. Крым пять лет назад добровольно и абсолютно легитимно вошел в состав РФ, подчеркнул глава комитета.

22 мая глава военного комитета НАТО Стюарт Пич на заседании руководителей генеральных штабов стран заявил, что альянс не признаёт и никогда не признает "незаконную аннексию Крыма Россией" и продолжит требовать от Москвы вывода военных с территории полуострова.