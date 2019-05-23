Кондиционеры во всех поездах южных направлений появятся только к 2023 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" рассчитывает оснастить кондиционерами все пассажирские вагоны на южном направлении в течение четырех лет, сообщил в четверг генеральный директор дочки РЖД - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) Петр Иванов.

"Мы к 2023 году планируем, что у нас на южном направлении, которое является для нас основным пассажирообразующим, у нас все вагоны будут с кондиционерами и биотуалетами, то есть полностью эту проблему решим на южном направлении", - сказал Иванов.

"К 2025 году мы фактически ее полностью решим по всей сети, ну за исключением там 1% подвижного состава, который просто по срокам не будет списан", - добавил он.

В РЖД ранее заявляли, что к 2025 году планируют существенно обновить и модернизировать пассажирский подвижной состав.