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В Сочи из-за сообщений о минировании эвакуировали вокзалы, горный курорт и два ТЦ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Эвакуация проводится на железнодорожном вокзале в Адлере и в торговом центре "Татулян" в Адлерском районе Сочи, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По его данным, поступила информация о минировании объектов. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, эвакуируют всесезонный горный курорт "Горки Город" на Красной Поляне, сообщили агентству его сотрудники.

Между тем, очевидцы в соцсетях сообщают об эвакуации железнодорожного вокзала Сочи и торгового центра "Олимп".

Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Сочи

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