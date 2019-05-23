Дума поддержала идею предельного порога в 15% от дохода семьи на оплату ЖКХ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг по итогам "правительственного часа" с главой Минтруда Максимом Топилиным приняла постановление, в котором рекомендовала Минстрою рассмотреть возможность установления предельного размера платы гражданами за услуги ЖКХ в размере не более 15% от совокупного дохода семьи.

"Поручить соответствующему федеральному органу исполнительной власти (министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) рассмотреть вопрос об установлении федерального стандарта предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и установить размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не более 15%", - говорится в принятом постановлении.

Законопроект, который устанавливает норму в 15%, был внесен в Госдуму в апреле 2018 года группой депутатов от "Справедливой России" во главе с председателем комитета по ЖКХ Галиной Хованской. В пояснительной записке к законопроекту напоминалось, что во многих регионах предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22% от совокупного дохода семьи. "Однако в некоторых субъектах РФ с высокими доходами населения она снижена региональными нормативными правовыми актами, что представляется несправедливым по отношению к гражданам, проживающим в других субъектах РФ", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект был включен в график работы Госдумы на ноябрь 2018 года, но не был рассмотрен.