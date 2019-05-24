В Петербурге нашли саркофаг создателя программы отмены крепостного права

Также в Федоровской церкви Александро-Невской лавры обнаружили 26 могил членов грузинской царской семьи

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге в ходе реставрации церкви благоверного князя Феодора Новгородского нашли саркофаг графа Якова Ростовцева, одного из разработчиков крестьянской реформы 1861 года. Об этом журналистам рассказал помощник наместника Александро-Невской лавры по реставрации и архитектурно-художественному убранству Алексей Одинцов.

По его словам, реставраторы также нашли 31 могилу, в том числе 26 захоронений членов грузинской царской семьи. Найденные надгробные плиты законсервируют и накроют бронестеклом.

Реставрацию в церкви проводили в верхнем храме, работы уже завершены.

Храм 1748 года постройки назвали в честь старшего брата Александра Невского.

Яков Ростовцев в ноябре 1825 года вступил в Северное общество, а 12 декабря известил Николая I о возможном заговоре декабристов. С конца 50-х он работал в комитете по крестьянской реформе, стал одним из основных ее создателей, но умер за год до отмены крепостного права. После издания соответствующего Манифеста на гробницу Ростовцева по высочайшему повелению возложили золотую медаль за труды по освобождению крестьян.