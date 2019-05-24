Убийца и поджигатель из Екатеринбурга получил 16 лет строгого режима

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Обвиняемый в поджоге дома и убийстве из-за 2 тысяч рублей екатеринбуржец приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В июне 2018 года ранее судимый 42-летний Евгений Рожков разругался с семьей двоюродного брата из-за мобильного телефона, который ему одолжили несколько лет назад и который он так и не вернул. Родня потребовала возместить ущерб в сумме 2 тысяч рублей. Рожков оставил в залог свой мобильный телефон и обещал расплатиться на следующий день.

В тот же вечер мужчина вернулся к дому брата, угрожал, что сожжет дом и убьет его жильцов. Испугавшись, супруги вызвали полицию, но она не застала нарушителя.

Утром Рожков зашел в сени, зная, что это единственный выход из дома, и облил висевшие там куртки легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег их. Подождав, пока пламя разгорится, злоумышленник покинул дом.

Из пожара спасся только мужчина. Его супруга, надышавшись продуктами горения, скончалась до приезда врачей.

В суде подсудимый признал свою вину в поджоге дома, но заявил, что убивать никого не собирался, "просто хотел напакостить". Но суд счел убийство преднамеренным, так как Рожков не оставил потерпевшим путей для выхода из горящего дома.