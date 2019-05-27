Поиск

В Екатеринбурге бизнесмен из списка Титова получил условный срок

Сергей Капчук пообещал обжаловать этот приговор

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд приговорил фигуранта "списка Титова", бизнесмена Сергея Капчука к двум годам условно за мошенничество. Подсудимый вел в фейсбуке траснляцию из зала суда.

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенном группой лиц по предварительному сговору. От исполнения наказания суд освободил его в связи с амнистией, объявленной в честь 75-й годовщины со Дня Победы.

Капчук пообещал обжаловать вынесенный ему приговор.

Следствие и суд признали бизнесмена виновным в хищении в 1997 году 2 млрд недоминированных рублей из бюджета Свердловской области. По версии следствия, Капчук, который тогда работал в представительстве свердловского губернатора в Москве, вместе с братом Константином похитил деньги ГУП "Свердловская железная дорога". Деньги первоначально предназначались на покупку жилья для представительства. Однако осужденный потратил часть из этой суммы, купив квартиру в Москве для себя, считает следствие.

Уголовное дело на братьев завели в 2001 году. Сергей Капчук уехал из России и был объявлен в международный розыск. Его брата задержали в 2005 году и он успел отбыть срок по этому делу. Сергей Капчук заявлял, что весь ущерб бюджету они возместили в полном объеме в начале 2000-х.

В начале 2018 года уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов включил Капчука в список бизнесменов, которые покинули Россию из-за угрозы уголовного преследования, но которые хотели бы вернуться на родину при условии, что их не будут арестовывать. Он говорил, что вопрос об их возвращении он согласовал с президентом Владимиром Путиным. Капчук вернулся в Россию в июне 2018 года.

В июле 2018 года пресс-служба Титова сообщила, что Генпрокуратура, СКР, МВД и ФСБ рассмотрели дела четырех фигурантов списка, в том числе Капчука, и допустили, что объявление их в международный розыск можно отменить, а их дело возможно расследовать без их ареста.

Борис Титов Сергей Капчук Екатеринбург Свердловская область

Новости по теме

Новости

Хакасского чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

В "Справедливой России" рассказали о трудностях в возрождении сбора стеклотары

В "Справедливой России" рассказали о трудностях в возрождении сбора стеклотары

Строительные леса обрушились на стройке "Формулы-1" под Петербургом

Региональные туроператоры попросили отменить обязательное страхование ответственности

Региональные туроператоры попросили отменить обязательное страхование ответственности

Молния попала в ракету "Союз" при запуске с Плесецка

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Песков назвал слухами сообщения об отставке Суркова

Песков назвал слухами сообщения об отставке Суркова
Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Спонсоры строительства храма в Екатеринбурге отмежевались от выбора места для него

В Хакасии возбудили уголовное дело о нападении чиновника на журналиста

В Хакасии возбудили уголовное дело о нападении чиновника на журналиста

Работники скорой помощи в Пензе объявили забастовку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');