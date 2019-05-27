В Екатеринбурге бизнесмен из списка Титова получил условный срок

Сергей Капчук пообещал обжаловать этот приговор

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд приговорил фигуранта "списка Титова", бизнесмена Сергея Капчука к двум годам условно за мошенничество. Подсудимый вел в фейсбуке траснляцию из зала суда.

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенном группой лиц по предварительному сговору. От исполнения наказания суд освободил его в связи с амнистией, объявленной в честь 75-й годовщины со Дня Победы.

Капчук пообещал обжаловать вынесенный ему приговор.

Следствие и суд признали бизнесмена виновным в хищении в 1997 году 2 млрд недоминированных рублей из бюджета Свердловской области. По версии следствия, Капчук, который тогда работал в представительстве свердловского губернатора в Москве, вместе с братом Константином похитил деньги ГУП "Свердловская железная дорога". Деньги первоначально предназначались на покупку жилья для представительства. Однако осужденный потратил часть из этой суммы, купив квартиру в Москве для себя, считает следствие.

Уголовное дело на братьев завели в 2001 году. Сергей Капчук уехал из России и был объявлен в международный розыск. Его брата задержали в 2005 году и он успел отбыть срок по этому делу. Сергей Капчук заявлял, что весь ущерб бюджету они возместили в полном объеме в начале 2000-х.

В начале 2018 года уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов включил Капчука в список бизнесменов, которые покинули Россию из-за угрозы уголовного преследования, но которые хотели бы вернуться на родину при условии, что их не будут арестовывать. Он говорил, что вопрос об их возвращении он согласовал с президентом Владимиром Путиным. Капчук вернулся в Россию в июне 2018 года.

В июле 2018 года пресс-служба Титова сообщила, что Генпрокуратура, СКР, МВД и ФСБ рассмотрели дела четырех фигурантов списка, в том числе Капчука, и допустили, что объявление их в международный розыск можно отменить, а их дело возможно расследовать без их ареста.