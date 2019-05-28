Бывший вице-премьер Дагестана Омаров получил условный срок за мошенничество

Суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор в отношении бывшего вице-премьера Дагестана - экс-руководителя "Запкаспрыбвод" Билала Омарова по делу о мошенничестве. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по республике Расул Темирбеков.

"Приговором суда Омарову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с лишением права занимать государственные должности сроком на 1,5 года. Приговор вынесен по делу, где фигурирует также директор ООО "Стройтехнохолдинг" Кушиев", - сказал собеседник агентства.

Кушиев получил 3,5 года лишения свободы условно, добавил он.

Следствием и судом установлено, что в конце декабря 2013 года бывший начальник федерального государственного бюджетного учреждения "Запкаспрыбвод" Омаров по предварительному сговору с директором ООО "Стройтехнохолдинг" Нурмагомедом Кушиевым заключил договор аренды транспортных средств с экипажем, которые фактически учреждению не передавались.

"Учреждение, в свою очередь, перечислило на счет общества арендную плату по договору в сумме около 9 млн рублей. В последующем, якобы в целях обеспечения арендованной техники горюче-смазочными материалами были заключены контракты на приобретение дизельного топлива, бензина, моторного масла, солидола и нигрола. Путем изготовления поддельных актов им удалось похитить указанные горюче-смазочные материалы на общую сумму более 2 миллионов рублей", - рассказал Темирбеков.

Он отметил, что приговоры вынесены в зависимости от роли и степени участия фигурантов в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество), частью 2 статьи 292 (служебный подлог) и частью 2 статьи 327 (подделка официального документа) УК РФ.

Осужденные частично возместили причиненный ущерб учреждению в размере более 6 млн рублей, заключил Темирбеков.

В марте 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев освободил от занимаемой должности заместителя председателя правительства Омарова.