Ученые выяснили, зачем нужны добавочные элементы генома

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сибирские ученые вместе с иностранными коллегами установили функции B-хромосом (добавочных элементов генома). Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

На генетическом материале лис, енотовидных собак, косуль, грызунов, рыб и рептилий генетики установили, что эти элементы включают целиком некоторые кодирующие белок гены, их фрагменты, а также сегменты удвоения участков хромосом. При этом ранее считалось, что они не участвуют в реализации наследственной информации.

Поскольку эти компоненты не являются необходимыми для функционирования организмов, в них могут образовываться, например, новые гены или происходить слияние фрагментов генов из разных частей генома.

"Существует предположение, что B-хромосомы - это своеобразный пластилин для эволюции, чтобы создать новые элементы, которые потом могут оказаться полезными для выживания", - отмечается в сообщении.

Заведующий лабораторией сравнительной геномики Института молекулярной и клеточной биологии (Новосибирск) Владимир Трифонов отмечает, что одни и те же гены обнаружены в независимо образовавшихся В-хромосомах, например, у косули и лисы.

При этом возникновение повторов отдельных генов в B-хромосомах не вызывает заболеваний, которые возникают при появлении добавочной хромосомы (синдром Дауна).

"Обычно сравнивают животных с B-хромосомой и без нее, в большинстве случаев никакой разницы найти не могут. Среди сибирских косуль изучили сотни особей, и почти все они с B-хромосомами, а у европейских косуль - противоположная ситуация. Это, конечно, два разных вида, но они ничем не отличаются по своему основному кариотипу (комплекту хромосом без добавочных) и могут скрещиваться с образованием жизнеспособного потомства", - отмечает Трифонов.

В дальнейших работах по исследованию B-хромосом предполагается определить, экспрессируются ли их гены, нарабатываются ли с них белки, и на каком этапе они образуются.

B-хромосомы открыты более 100 лет назад, их легко подсчитать с помощью обычного светового микроскопа. Их число непостоянно и может варьироваться даже в пределах разных тканей у одной особи.