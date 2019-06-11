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Сибирские ученые испытали антенны для нацсистемы наблюдения за Солнцем

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Испытания антенного оборудования для многоволнового радиогелиографа - объекта Национального гелиогеофизического комплекса РАН проведены во всех диапазонах частот, сообщает во вторник издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Радиогелиограф на диапазон частот 3-24 ГГц будет построен в урочище Бадары (Бурятия) на базе крупнейшего солнечного радиоинтерферометра России - 256-антенного Сибирского солнечного радиотелескопа.

В конце марта - начале апреля опытные образцы антенного оборудования были проверены на одном диапазоне частот (3-6 ГГц). В мае ученые протестировали новое оборудование полностью.

"Мы хотели посмотреть, как работают оптические линии, принимающие, преобразующие и передающие сигнал, во всех трех диапазонах. Убедились, что все работает. Вторая задача - оценить уровень шума, который издает аппаратура. По норме шум одной антенны не должен быть более 1% шума сигнала от Солнца. Эта задача также выполнена, причем в высокочастотном диапазоне уровень шума был даже ниже нормы", - отмечает заведующий отделом радиоастрофизики Института солнечно-земной физики (ИСЗФ, Иркутск) Сергей Лесовой.

К моменту следующих испытаний, которые намечены на июнь-июль, томские специалисты модернизируют оборудование, чтобы уровень шума от пары антенн, измеренный в двух частотных диапазонах, также соответствовал норме, и подготовят полный набор оборудования для испытания диапазона 12-24 ГГц.

Многоволновый радиогелиограф будет состоять из трех Т-образных антенных решеток с 528 антеннами.

Как сообщалось, всего в составе Национального гелиогеофизического центра будет семь объектов, включая центр обработки данных, в нынешних ценах его стоимость составляет 25 млрд рублей, в конце 2018 года ИСЗФ получил 2 млрд рублей на строительство радиогелиографа.

В состав гелиогеофизического комплекса также войдут солнечный телескоп-коронограф с диаметром главного зеркала 3 метра, система радаров, мезостратосферный лидар (дальномер оптического диапазона) с диаметром главного зеркала 2,6 метра, интерферометры, спектрографы, фотометры и центр управления.

Конкурс на реализацию проекта в 2013 году выиграл Холдинг "Швабе", входящий в Госкорпорацию "Ростех". Предполагается, что запуск всех установок позволит российским ученым прогнозировать "космическую погоду", начиная от явлений активности на Солнце и их проявлений в атмосфере Земли.

Бурятия Иркутск

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