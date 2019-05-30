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РПЦ призвала ввести мораторий на генную модификацию человека

РПЦ призвала ввести мораторий на генную модификацию человека
Фото: Reuters

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Церковно-общественный совет по биоэтике заявил о необходимости ввести мораторий на редактирование человеческого генома и его модификации.

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"Дискуссия о возможных пределах вмешательства в природу человека не должна ограничиваться только медицинской общественностью и узкими специалистами, необходимо также привлечение теологического и философского сообщества и представителей религиозных организаций", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Русской православной церкви.

Члены совета, заседание которого прошло накануне, отметили, что сегодня в России эмбрионы не только создаются с помощью ЭКО и используются для исследовательских целей, но и разрушаются в массовых количествах.

"Вполне понятно и закономерно стремление человека избавиться от наследственных заболеваний, но в то же время любые вмешательства в природу человека могут иметь двойственный характер. Редактирование генома человека актуализирует целый ряд биоэтических проблем", - уверены церковные эксперты.

Церковно-общественный совет обратил внимание на необходимость всесторонней экспертной оценки и общественной дискуссии о возможных последствиях вмешательства в геном человека, а также установления постоянного диалога по вопросам биоэтики между медицинским и гуманитарным научным сообществом.

РПЦ

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