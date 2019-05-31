У стен Нижегородского кремля поселилась птица, которая очень не любит летать

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Впервые в истории зоологических исследований в центре Нижнего Новгорода обнаружен коростель, сообщил в четверг местный экологический центр "Дронт".

Голос редкой птицы (который говорит "крекс-крекс") можно услышать у стен Нижегородского кремля между Ивановской и Часовой башнями.

Коростель внесен в Красную книгу Нижегородской области как вид, нуждающийся в особом контроле за состоянием в природной среде.

"Жить эта птица может только на лугах с высокой травой. Очень не любит летать, но очень хорошо бегает. Даже на юг идет пешком (хотя способен перелететь Черное море)", - поясняют экологи.

Они также отмечают, что склон Нижегородского кремля, где поселился коростель, относится к луговым газонам, которые по правилам благоустройства допускается выкашивать только два раза за сезон: в конце июля и в конце августа.

"Именно от соблюдения этого требования правил теперь и зависит, останется ли коростель жить у кремля", - говорится в сообщении.