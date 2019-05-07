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C начала года в Москве из окон выпали 19 детей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Каждый третий случай падения малолетних детей из окон в Москве закончился смертью, а виновны в этом в основном беспечные родители, сообщили в столичном главке МВД РФ.

"За четыре месяца 2019 года в Москве зафиксированы 19 случаев падения детей, шесть из которых имели летальный исход", - сказал на пресс-конференции замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка во вторник.

По его словам, если в 2017 году подобных фактов падения было зарегистрировано 23, из них пять с летальным исходом, то в 2018 году зафиксировали 43 факта падения, в результате которых погибли 12 малолетних детей.

"Большинство пострадавших - 82% - это дети в возрасте до четырех лет", - подчеркнул замначальника управления.

Он уточнил при этом, что все подобные несчастные случаи происходили в жилом секторе, часть из которых была связана с употреблением родителями спиртного.

"Только в двух из 19 случаев мы имеем дело с неблагополучными семьями, в остальных - трагедии происходят в полных семьях, причиной происшествий в которых становится элементарная беспечность и безответственность родителей", - отметил Половинка.

Москва

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