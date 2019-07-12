Ребенок погиб, выпав через треснувшее ограждение балкона отеля в Сочи

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Сочи завели уголовное дела из-за гибели полуторагодовалой девочки, которая выпала с восьмого этажа отеля, сообщили в пятницу в местном управлении СК.

Вечером в четверг ребенок был с отцом на балконе в номере гостиницы. Во время игры девочка облокотилась на стеклянное ограждение, которое не выдержало ее вес и треснуло.

Ребенок выпал с балкона и чуть позже скончался от полученных травм.

Дело завели по статье об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности.