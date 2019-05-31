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В Думу внесен законопроект о получении негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Законопроект, который дает право на получение негосударственной пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам, соответственно, внесен в Госдуму, сообщил журналистам вице-спикер Петр Толстой.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О негосударственных пенсионных фондах".

Согласно законопроекту, люди, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), будут иметь возможность получать пенсию по достижении ранее установленного пенсионного возраста, то есть женщины с 55, мужчины - с 60 лет.

"Мы приняли это решение потому, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее. Такое решение позволит в целом улучшить финансовое положение лиц предпенсионного возраста, а работодателям даст дополнительный инструмент для поощрения и стимулирования своих сотрудников. При этом человеку предоставляется возможность самостоятельно принять для себя решение - выйти на пенсию в более ранний срок и получать пенсию, либо продолжить работать и, тем самым, увеличить себе размер пенсии в будущем", - пояснил Толстой.

Законопроект также уточняет основания для получения пенсии, такие как наличие страхового стажа и порядок обращения за негосударственной пенсией.

"Предлагаемые изменения имеют огромное значение для сотен тысяч наших граждан, которые собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами. Теперь человек сможет сделать для себя выбор, в каком возрасте начать получать негосударственную пенсию. Я считаю эту меру достаточно справедливой", - заключил парламентарий

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