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Минэкономразвития составило список компаний, которые смогут продавать топливо Украине

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля в Украину с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Перечень и объемы будут пересматриваться ежемесячно на основе заявок от компаний, добавили в Минэкономразвития

В министерстве не стали уточнять названия компаний и объемы поставляемой продукции в Украину с 1 июня.

Как сообщалось, в середине апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, а также ограничивающее экспорт угля.

При этом постановлением определен перечень товаров, которые с 1 июня тможно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений, которые будет выдавать Минэкономразвития. В эту категорию включены отдельные виды нефтепродуктов, а также уголь.

Минэкономразвития РФ Украина

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