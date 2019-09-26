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Лукашенко по просьбе Зеленского отложил ремонт НПЗ, чтобы обеспечить Украину нефтью

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского поручил перенести плановый ремонт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), чтобы поставить в соседнюю республику необходимые нефтепродукты.

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"Недавно позвонил Зеленский и сказал, что во время уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов (на Украину - ИФ), и попросил помочь", - сказал Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ в Минске.

По словам белорусского президента, он поговорил с руководством НПЗ и завод перенес сроки планового ремонта. "Мы все сделали, чтобы Украина получила необходимые ей нефтепродукты", - сказал он, добавив, что "если говорить о мерах доверия - то это и была одна из таких мер".

Украина Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Зеленский

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