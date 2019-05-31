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Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России

Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
Анатолий Сердюков
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Экс-министр обороны РФ, индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков избран заместителем президента Союза машиностроителей России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

По ее данным, такое решение было принято на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Вице-президентом "Лиги содействия оборонным предприятиям" был избран директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

13 мая Сердюков возглавил совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

Ростех Анатолий Сердюков

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