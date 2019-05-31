В Думу внесен законопроект об охране аэропортов аккредитованными юрлицами

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Группа сенаторов предлагает расширить возможности для охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры, в частности, разрешить обеспечивать безопасность не только подразделениям ведомственной охраны, но и аккредитованным юрлицами.

Соответствующая инициатива размещена в пятницу в законодательной базе нижней палаты парламента РФ. Ее авторы - члены Совета Федерации, в частности, Алексей Синицын и Вячеслав Тимченко.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Воздушный кодекс РФ, предусматривающих "обеспечение охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры в числе подразделений транспортной безопасности аккредитованными для этой цели в установленном порядке юридическими лицами".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в "сегодняшней сложной экономической ситуации монопольное положение подразделений ведомственной охраны в области обеспечения транспортной безопасности приводит к неоправданной, значительной дополнительной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком".

Это, в свою очередь, сказывается на повышении аэропортовых сборов и цен на пассажирские авиаперевозки и, как следствие, на снижение объема авиаперевозок в целом, считают авторы.