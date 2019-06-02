СКР возбудил дело после пожара с четырьмя жертвами в Хабаровском крае

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех детей и женщины во время пожара на даче возле села Смирновка Хабаровского района, сообщает в воскресенье Следственное управление СКР по Хабаровскому краю.

"Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти двум и более лицам по неосторожности)", - говорится в сообщении.

В СКР напомнили, что трагедия произошла в воскресенье рано утром в садоводческом товариществе "Дальневосточник".

"На момент возникновения пожара в садовом домике находились 53-летний мужчина, его 48-летняя супруга и четверо их малолетних внуков", - отмечают в ведомстве.

В результате пожара женщина и трое малолетних детей в возрасте полутора, трех и семи лет погибли. Мужчине и 9-летней девочке удалось спастись, по данным ведомства, они не пострадали.

"По предварительным данным причиной пожара явилась неисправность электропроводки", - отмечают в СКР.