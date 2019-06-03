Атомные подлодки Северного флота исследовали применение оружия подо льдом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Три атомные подлодки провели в Арктике исследования по применению оружия подо льдом. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали подготовку к действиям в ледовых условиях Арктики. К выполнению задач подо льдами Северного Ледовитого океана были привлечены подводные атомные ракетные крейсеры "Тула", "Новомосковск" и "Северодвинск", - сказал Серга.

По его словам, подводники отработали всплытие во льдах и поиск полыньи в заданном районе.

"В ходе плавания в Арктике экипажи атомных подводных лодок Северного флота также выполнили практические исследования по применению оружия подо льдом", - отметил начальник пресс-службы.

Он добавил, что учения проходили в мае в рамках плановой боевой подготовки подводных сил флота в зимний период обучения.