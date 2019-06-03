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Росгвардия не собиралась ежегодно требовать медсправки у владельцев оружия

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Росгвардии опровергли информацию СМИ об изменениях в правилах выдачи разрешения оружия в России.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщала, что по инициативе Росгвардии владельцев оружия планируют обязать предоставлять медицинские справки каждый год, а не раз в пять лет. Согласно материалу газеты, "раз в год как кандидаты на получение лицензии, так и уже владеющие оружием обязаны будут предоставлять две справки: об отсутствии противопоказаний к владению оружием и с результатами химико-токсикологического исследования (проверка на наркотики и психотропные вещества)".

"Данная информация не соответствует действительности. Росгвардия не предлагает таких изменений",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Росгвардия

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