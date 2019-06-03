Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, на которого упал флагшток. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в понедельник.

"3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, в результате чего ему были причинены телесные повреждения, от которых мальчик скончался на месте", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Следователи провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и работники лагеря.