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Двое заключенных скончались после драки в кемеровской колонии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Следствие выясняет обстоятельства гибели двух заключенных после драки, произошедшей в колонии города Ленинск-Кузнецк (Кузбасс). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

Дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении двух лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших).

По версии следствия, в конце мая в колонии между осужденными произошел конфликт на бытовой почве.

"Инцидент перерос в драку, в результате 28 и 32-летнему осужденным причинены множественные телесные повреждения, от которых в течение часа они скончались в помещении отряда", - говорится в пресс-релизе.

Количество заключенных, участвовавших в драке, не уточняется.

В рамках расследования следствие даст оценку действиям руководства исправительного учреждения.

Кузбасс Кемеровская область

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