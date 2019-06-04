"Мемориал" потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" сообщил о попытках оказать давление в регионах на учителей-участников конкурса "Человек в истории. Россия - XX век".

С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.

"Учителям задают вопросы о том, каким образом распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников (в том числе предыдущих конкурсов) и настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с "Мемориалом", иногда для таких профилактических бесед вызывали и самих лауреатов - школьников", - отмечается в сообщении центра.

"Синхронность и сходство таких визитов в школы в разных регионах дает основание предположить, что эти "проверки" - не местная инициатива, а централизованное указание. Мы видим во всех этих акциях не только попытки дискредитации многолетней образовательной работы "Мемориала", но и стремление запугать школьников и учителей, ввести цензуру. Мы заявляем о недопустимости попыток давления на участников конкурса и надеемся на поддержку и солидарность общественности", - говорится в сообщении.

"Мемориал" напоминает, что с 2016 года конкурс "подвергается нападкам активистов радикальных организаций НОД и SERB". Также центр говорит о том, что и некоторые телеканалы показывают "клеветнические сюжеты" о конкурсе.

Конкурс проводится с 1999 года, за 20 лет в нем приняли участие около 50 тысяч школьников из всех регионов России. В разные годы в жюри конкурса входили академик Сигурд Шмидт, писатели Даниил Гранин и Светлана Алексиевич. В настоящее время жюри возглавляет Людмила Улицкая. Главная задача конкурса - пробудить у школьников интерес к отечественной истории, к истории своей семьи, своей малой Родины, отмечают в "Мемориале".

В 2016 году Улицкую облили зеленкой перед церемонией награждения победителей конкурса.