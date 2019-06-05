Что произошло за день: среда, 5 июня

Арест подозреваемого в убийстве ветерана ГРУ в Подмосковье, карьерные предпочтения врио главы Астраханской области и паломничество туристов в Чернобыль

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Установлен предполагаемый убийца ветерана ГРУ Никиты Белянкина, Сергей Ходжаян арестован до 2 августа 2019 года. В СКР сообщили, что всего по делу о гибели спецназовца в Подмосковье задержаны четверо участников драки, которую пытался разнять Белянкин. Следователи установили, что именно Ходжаян нанес смертельный удар ножом.

- Сергей Морозов ушел с поста врио главы Астраханской области. Владимир Путин принял его отставку и назначил на должность Игоря Бабушкина. По информации источника, отставка Морозова вызвана семейными обстоятельствами, сам он в дальнейшем будет работать в одной из российских спецслужб.

- МАК реконструировал полет SSJ 100, который сгорел в "Шереметьево". Предварительный отчет о катастрофе будет опубликован в ближайшее время.

- Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева - доцент кафедры космических летательных аппаратов МФТИ Роман Ковалев. По информации источника, преподавателя проверяют на причастность к передаче за рубеж данных об исследованиях технологий двойного назначения: Ковалев мог иметь отношение к исследованиям гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в научный институт в Брюсселе.

- Операторы ждут двукратного роста потока туристов в Чернобыльскую зону на волне успеха мини-сериала HBO "Чернобыль". Украинские власти занялись созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, местам съемок сериала.

- Продюсер Бари Алибасов оказался в токсикореанимации НИИ им. Склифосовского. PR-директор артиста сообщил, что Алибасов в сознании, у него ожог пищевода и желудка. Сын продюсера ранее опроверг сообщения, что Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб.

- УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле финала Лиги чемпионов в купальнике. Полуобнаженной девушке придется заплатить пять тысяч евро за сам забег, еще 10 тысяч – за рекламу YouTube-канала ее бойфренда пранкера. Благодаря этой рекламе этот канал может заработать около 3,5 млн евро.