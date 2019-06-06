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Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя

В феврале он заявил, что в него стреляли, покушение оказалось инсценировкой

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Прикамье задержали депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина по подозрению в ложном доносе. Он утверждал, что на него было совершено покушение. 6 июня суд его арестовал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что 24 февраля в Соликамске в Кузьмина дважды стрелял неизвестный мужчина. Депутат не пострадал. Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщалось, 24 февраля в Соликамске неизвестный мужчина два раза выстрелил в депутата Законодательного собрания региона Илью Кузьмина. Депутат не пострадал. Подозреваемый был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

После инцидента Кузьмин рассказывал региональному изданию "Местное время", что его пригласили на деловую встречу, а когда он приехал на место и вышел из машины, в него дважды выстрелили дробью из обреза. Дробь попала в капюшон куртки депутата, утверждал он.

Задержанный за покушение на Кузьмина местный житель Эдуард Мельников сначала признался, что стрелял в депутата без намерения его убить. Позднее он заявил, что покушение было инсценировкой и он стрелял холостыми патронами, пишет "Коммерсантъ". За это Кузьмин ему обещал заплатить 200 тысяч рублей, но не заплатил, утверждал Мельников.

Пермский край Соликамск Илья Кузьмин

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