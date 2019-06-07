Экс-следователь отсудил у СКР 1 млн рублей за травму во время допроса

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу по решению суда выплатит бывшему следователю порядка 1 млн рублей компенсации вреда здоровью, нанесенного при исполнении им служебных обязанностей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2013 году следователь расследовал уголовное дело, когда в изоляторе временного содержания в Новом Уренгое во время допроса на него напал подозреваемый.

Сотрудник СКР получил травмы, которые расцениваются как легкий вред здоровью.

В сообщении говорится, что по закону в таком случае следователю была положена страховая выплата. Он направил руководству порядка восьми обращений для оформления соответствующих документов, но в 2016 году получил отказ.

Тогда следователь стал защищать свои права в суде. Красноселькупский районный суд его требования удовлетворил и обязал региональный СУ СКР возместить убытки на общую сумму 1,079 млн рублей. СКР обжаловал данное решение, однако судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.