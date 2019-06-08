Самолету Utair потребовалась перезагрузка в аэропорту Красноярска

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Самолет ATR-72-500 авиакомпании Utair вылетел из Красноярска в Иркутск с часовой задержкой из-за сбоя в работе электронного оборудования, сообщил в субботу агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах региона.

"Самолет должен был вылететь в 9:05 по местному времени (5:05 по Москве) в субботу, однако при подготовке к взлету не загрузился блок управления одного из устройств, потребовалась перезагрузка", - сказал собеседник агентства.

В результате пассажиров вернули из самолета в терминал, устройство было перезагружено и в 10:05 (06:05 по московскому времени) самолет вылетел в пункт назначения.