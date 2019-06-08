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Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета на Кубани

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Инцидент с двухместным легкомоторным самолетом произошел в Новокубанском районе вблизи хутора Фортштадт.

Как рассказал собеседник агентства, сообщение о происшествии поступило в 11:30 по Москве.

В результате жесткой посадки пострадали два человека, отметили в пресс-службе.

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