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Возможной причиной жесткой посадки самолета на Кубани назвали отказ двигателя

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Только пилот пострадал в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Новокубанском районе Кубани, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

По данным собеседника агентства, во время инцидента в самолете находился один пилот, тогда как ранее сообщалось о двух пострадавших.

Сотрудник пресс-службы рассказал, что, п о предварительным данным, со слов пилота, у воздушного судна отказал двигатель. Самолет принадлежал общественной некоммерческой организации "Аэроклуб имени Балуева".

Он отметил, что доследственная проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Легкомоторный самолет Як-52 совершил жесткую посадку неподалеку от хутора Фортштадт в Новокубанском районе Краснодарского края.

Краснодарский край

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