Вице-премьер Акимов заявил о сложностях при строительстве платной трассы в Петербург

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сроки ввода в эксплуатацию седьмого и восьмого участков скоростной платной трассы М-11 сохраняются, но есть проблемы с исполнением графика работ, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов после совещания на стройплощадке восьмого участка.

"Если бы я был доволен ходом работ, то меня бы здесь не было. Конечно, на таком сложном объекте без проблем обойтись сложно. С другой стороны, никаких проблем, фатально повлияющих на сроки, мы с коллегами не обнаружили", - сказал он.

По его словам, нужна дополнительная мобилизация по людям, по технике. "Мы договорились, как это делать, в какие сроки, у нас есть разница в оценках. Сейчас проэкспериментируем, получим точную оценку по каждому участку, мы расчищаем до каждого человека - сколько надо. Но дополнительная мобилизация нужна, компания "Автодор" готова привлечь людей, чтобы обеспечить ввод объекта, в этом году трасса обязательно заработает. На всей своей протяженности", - добавил он.

"Исполнение графика выполнения работ. Сдача, конечные сроки у нас не под угрозой. Это не обсуждаемый вообще вопрос", - сказал Акимов, отвечая на вопрос, что не устроило в ходе осмотра.

Ранее сообщалось, что ГК "Автодор" указала подрядчику и концессионеру строительства седьмого и восьмого участков скоростной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на необходимость увеличить объем ресурсов.

Скоростная автомобильная дорога М-11 - строящаяся магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, в эксплуатацию введены отдельные участки. После постройки существующая федеральная трасса М-10 "Россия", которая на отдельных участках исчерпала свою пропускную способность, будет служить бесплатным дублером новой платной автодороги.