Что произошло за день: воскресенье, 9 июня

Новый виток политического кризиса в Молдавии и очередные проблемы российской легкой атлетики

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Конституционный суд Молдавии снова отстранил президента Игоря Додона от поста. Действующий премьер-министр Павел Филип, назначенный и.о. президента, распустил парламент. Додон ранее делать это отказался и созвал заседание, на котором был утвержден новый состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду. Демократическая партия в ответ на действия Додона провела в центре Кишинева многотысячный митинг с участием Филипа.

- Полиция наблюдала за журналистом "Медузы" Иваном Голуновым с марта. Оперативник на правах анонимности рассказал "России-24", что, по версии полиции, Голунов продавал наркотики в Москве, а привозить их мог из частых поездок за границу. Этот же человек заявил, что только одна фотография из опубликованных на сайте столичной полиции была сделана в квартире журналиста. Остальные снимки - с места обыска, не относящегося к делу Голунова. Между тем, арест прокомментировал глава Чечни: Рамзан Кадыров призвал СМИ не мешать расследованию, заподозрив их в попытке поднять себе рейтинг.

- ИААФ не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Организация вернется к этому вопросу после того, как станут известны результаты перепроверки проб из Московской антидопинговой лаборатории.



- Несанкционированные митинги прошли в день выборов президента Казахстана. В МВД сообщили, что акции организованы запрещенной в стране организацией "Демократический выбор Казахстана". Число задержанных достигло 500 человек. Явка на выборах составила 77,4%.