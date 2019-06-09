Летевший из Алма-Аты в Петербург лайнер вынужденно сел в московском аэропорту

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Алма-Аты в Санкт-Петербург, по технической причине выполнил вынужденную посадку в одном из аэропортов Москвы в воскресенье в 16:23 по алматинскому времени (13:23 по Москве), сообщил департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

Как рассказали в департаменте, в процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1, в соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту.

В компании отметили, что посадка самолета прошла в штатном режиме.

Как сообщили в ведомстве, инженеры ведут поиск и устранение неисправности на борту. По его данным, в настоящее время пассажиры находятся в терминале.