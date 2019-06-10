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Главред "Сноба" сообщила о разгроме редакции журнала неизвестным

Главред "Сноба" сообщила о разгроме редакции журнала неизвестным
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Фото: Reuters

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова сообщила о том, что неизвестный проник в офис издания и "разгромил редакцию".

"Сегодня в офис проекта "Сноб" влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист", - сообщила Чудинова с соцсетях.

Она отметила, что пока трудно оценить ущерб, но уже сейчас ясно, что придется "просить помощи с техникой". "Мы маленькое нишевое издание, и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом", - пояснила Чудинова.

Она добавила, что сейчас несколько сотрудников "Сноба" вынуждены работать из офиса телеканала "Дождь", который их "приютил".

На данный момент "Интерфакс" не располагает официальным комментарием правоохранительных органов в связи с этой ситуацией.

"Сноб" - российский медиапроект, включающий электронную и печатную версию журнала.

Москва Сноб

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