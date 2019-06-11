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В Москве задержан мужчина, устроивший погром в редакции "Сноба"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Столичная полиция задержала подозреваемого в разгроме редакции издания "Сноб", сообщили во вторник в столичном главке МВД.

В полиции пояснили, что задержанный - 24-летний житель ближнего зарубежья. На него заведено уголовное дело о краже.

Накануне главный редактор проекта "Сноб" Ксения Чудинова сообщила, что в ночь на понедельник в офис издания проник неизвестный человек и "полностью разгромил редакцию".

Нападение сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как злоумышленник выносит из офиса компьютер - именно в связи с его кражей возбуждено уголовное дело. Полиция оценила размер ущерба в 90 тысяч рублей.

Сноб Москва

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