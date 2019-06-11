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Уголовное дело возбудили из-за гибели матросов на танкере в Махачкале

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели членов экипажа танкера в Махачкале, сообщает пресс-служба Южного следственного управления СК РФ.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате хлопка газа с последующим возгоранием на танкере погибли два человека. Сведения о пострадавших уточняются. Следователи и криминалисты Южного следственного управления на транспорте работают на месте происшествия. Устанавливается причина возгорания судна.

Ранее в пресс-службе Росморречфлота "Интерфаксу" сообщили о трех погибших и трех пострадавших в результате взрыва на танкере.

По данным СКР, 11 июня примерно в 04:20 в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера, который находился на четвертом причале, в машинном отделении взорвалась газовоздушная смесь, произошло возгорание.

Танкер является российским судном. По предварительным данным, он принадлежит "Волжскому пароходству".

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