Руководители "Медузы" предложили отменить шествие в поддержку Голунова 12 июня

Они хотят согласовать эту акцию с властями Москвы и провести ее позднее

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Организаторы шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова, намечавшегося на 12 июня, предложили его перенести и добиться его согласования с властями Москвы. Об этом говорится в заявлении на сайте "Медузы".

Его подписали гендиректор и главный редакт ор издания Галина Тимченко и Иван Колпаков, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, основатель издания The Bell Елизавета Осетинская и адвокат Голунова Сергей Бадамшин ("Правозащита Открытки").

"Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать", - говорится в обращении.

Решение закрыть дело Голунова они назвали результатом "беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности".

Авторы обращения напомнили, что пока не названы люди, которые организовали силовую операцию против журналиста. Они пообещали продолжить работу, уже в сотрудничестве с Голуновым, чтобы случившееся с ним больше ни с кем не повторилось.

Акция в поддержку журналиста

Сторонники Голунова планировали провести днем 12 июня несогласованную акцию в его поддержку в центре Москвы. Городские власти сначала предлагали организаторам шествия переговоры, а затем заявили, что будут жаловаться в прокуратуру.

Вечером 11 июня городской департамент региональной безопасности объявил, что согласовал митинг в поддержку Голунова 16 июня днем на проспекте Сахарова. Заявителями акции стали председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

Дело Голунова

Журналиста-расследователя полицейские задержали в центре Москвы 6 июня. На следующий день в пресс-службе городского ГУ МВД заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. 8 июня его поместили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он вину не признал, а свое преследование связал с публикациями о похоронном бизнесе, в связи с которыми ранее получал угрозы.

Защита Голунова предположила, что наркотики ему подбросили, а также заявила, что в полиции его били, и сообщила о других нарушениях со стороны силовиков. 10 июня материалы его дела истребовала Генпрокуратура для проверки.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что вина журналиста не доказана, и его освободили от ответственности.