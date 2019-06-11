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Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова

Мэр похвалил МВД за быстрое и беспристрастное разбирательство

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Он написал это в твиттере.

"Надо отдать должное ГУВД и МВД: в очень сжатые сроки и беспристрастно проведено расследование по делу Ивана Голунова. Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено - так же беспристрастно. Я уверен, что так и будет", - сообщил он.

Журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова полицейские задержали в Москве 6 июня. 8 июня ему предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков и поместили под домашний арест. По словам полицейских, при задержании у него нашли наркотические вещества, и еще наркотики и весы обнаружились у него дома при обыске.

Журналист вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили, а после задержания избили. Его защита указала на многочисленные нарушения полицейских в связи с его задержанием и нестыковки в деле. Сам он связал свое преследование с публикациями о похоронном бизнесе, в связи с которыми он уже получал угрозы.

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров заявил телеканалу "Настоящее время", что нестыковки в деле видят "только гражданские", а профессионалу очевидно, что несостыковок в деле нет.

10 июня материалы его дела истребовала Генпрокуратура. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста прекращают за полной недоказанностью его вины. Он пообещал, что в связи со случившимся попросит президента Владимира Путина освободить от должностей начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина.

Задерживавших Голунова полицейских из УВД ЗАО отстранили от работы. Материалы на них уже передали в Следственный комитет.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов Москва МВД Медуза Владимир Колокольцев Сергей Собянин

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