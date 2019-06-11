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Инициаторы марша в защиту Голунова отказались звать людей без согласования с мэрией

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Инициаторы намеченного на 12 июня марша в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова отказались от призывов участвовать в этой акции, не согласовав ее с мэрией Москвы.

"Представители мэрии дали нам понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может. В связи с этим мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на нее", - говорится в заявлении инициаторов марша, опубликованном на странице мероприятия в фейсбуке.

Заявление было опубликовано по итогам их переговоров с первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василием Олейником, руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимиром Регнацким и вице-мэром Александром Горбенко. Ранее к отмене завтрашнего марша призвали в своем заявлении руководители издания "Медуза", где работает Иван Голунов.

"Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать", - говорится в заявлении на сайте издания, под которым подписались гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков.

Сам Голунов, освобожденный из-под ареста вечером 11 июня, сказал, что не будет принимать участие в марше в свою защиту.

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Во вторник 11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

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