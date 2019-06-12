Поиск

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает в среду Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Это событие на вулкане произошло в среду утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на 10 км к северу от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для Ключевского один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.

Камчатка вулкан Ключевской

Новости

С 12 июня пограничники не будут принимать заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних

Инициаторы марша в защиту Голунова отказались звать людей без согласования с мэрией

МВД предложило дополнительный тест для выявления пьяных за рулем

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов пообещал всемерно помогать следствию

Голунов пообещал всемерно помогать следствию
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов вышел на свободу

Иван Голунов вышел на свободу

Что произошло за день: вторник, 11 июня

В Думу внесут законопроект о смягчении наказания на хранение наркотиков без цели сбыта

В Думу внесут законопроект о смягчении наказания на хранение наркотиков без цели сбыта

ЕР занялась коммунальщиками, которые закрашивают социально значимые граффити

Дело Baring Vostok

Силуанов признался в усталости от дела Калви

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');