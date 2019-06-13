ФАС не обнаружила необоснованного роста цен на проезд в плацкарте

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на июнь-август 2019 года по отношению к маю 2019 года.

"Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют", - говорится в сообщении службы.

В конце мая сообщалось, что ФАС в ответ на запрос Общероссийского объединения пассажиров о росте цен на проезд в плацкартных вагонах будет разбираться по каждому маршруту. О том, что билеты в плацкарт резко подорожали в летние месяцы, сообщала ранее газета "Известия". По информации издания, такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в ФАС. Объединение попросило антимонопольный орган проверить обоснованность роста цен на проезд в плацкарте.

При этом в четверг в ФАС отметили, что провели анализ информации СМИ о росте цен на проезд пассажиров в плацкартных вагонах по 12 внутрироссийским направлениям на июнь-август 2019 года по отношению к маю 2019 года.

Выводы ФАС

Как указывает служба, были проанализированы показатели деятельности ОАО "Федеральная пассажирская компания" (ОАО "ФПК", дочернее общество ОАО "РЖД") по следующим направлениям (туда и обратно): Москва - Адлер; Москва - Смоленск; Москва - Псков; Москва - Казань; Екатеринбург - Тюмень; Москва - Калининград; Новосибирск - Томск; Москва - Вологда; Москва - Ростов-на-Дону; Москва - Ижевск; Москва - Ярославль; Москва - Санкт-Петербург за период с 2017 г. по 1 июня 2019 г. (отдельные показатели по 1 сентября 2019 г. с учетом глубины продаж).

"Перевозки пассажиров по вышеуказанным направлениям осуществляются ОАО "ФПК" в условиях конкуренции, в том числе с другими видами транспорта. Всего по 12 направлениям курсируют 400 маршрутов поездов, включая проходящие, которые обеспечивают свыше 40% пассажирооборота ОАО "ФПК". На направлениях Москва - Адлер; Москва - Казань; Москва - Калининград; Москва - Ростов-на-Дону; Москва - Санкт-Петербург развита конкуренция с авиасообщением. На направлении Москва - Санкт-Петербург - конкуренция с поездами "Сапсан" (Дирекция скоростного сообщения РЖД). Для пассажиров также доступны автобусное сообщение и выбор между проездом в плацкартных и купейных вагонах", - говорится в сообщении ФАС.

При этом, по данным службы, за период с января по май 2019 года предложение провозных емкостей в целом по ФПК не уменьшилось к 2018 году (40,4 млрд место-километров) "при некритичном снижении в плацкартном сегменте (25,3 млрд место-километров, или -1%)"; по вышеуказанным направлениям наблюдается аналогичная тенденция. "Уровень провозных мощностей на июнь-август 2019 г. не отклоняется от уровня 2018 г. Фактов ограничения предложения провозных емкостей как в целом по ОАО "ФПК", так и в сегменте плацкартных вагонов не выявлено", - отмечает ФАС.

В ФАС также указывают, что уровень спроса по вышеуказанным направлениям за период с января по май 2019 года на 3% опережает показатели предыдущего года. "На проезд в поездах, проходящих вышеуказанные направления, приобретено свыше 12 млн билетов, в том числе 8 млн билетов в плацкартные вагоны. Средний показатель использования вместимости (заполняемость мест) увеличился на +1% и составил 68%. Резкого роста спроса не зафиксировано", - подчеркивает ФАС.

Объем продаж на поездки в июне-августе 2019 года по состоянию на 1 июня 2019 г. увеличился на 3%. Заполняемость мест на июнь (количество проданных билетов к общему количеству мест) составила 54%, на июль - 40%, август - 26%, то есть свыше 60% мест на летние месяцы доступны в продаже по состоянию на 1 июня 2019 г. Продажи билетов между конечными пунктами по вышеуказанным направлениям в плацкартном сегменте на июнь-август 2019 года составили 303 тыс. билетов, что составляет 30% от ожидаемого объема продаж по итогам летнего сезона, то есть не менее 700 тыс. билетов (70% мест) доступны в продаже и, как ожидается, будут дополнительно выкуплены в течение июня-августа 2019 года. "Дефицита билетов в продаже не выявлено", - делают вывод в службе.

По данным ФАС, средняя доходная ставка (средний доход на 1 км пути с пассажира) по вышеуказанным маршрутам в плацкартном сегменте за январь-май 2019 г. составила 1,8 руб./пасс-км, что находится на уровне показателей 2018 г. Средняя расходная ставка составила 2,2 руб./пасс-км, что на 12% выше уровня 2018 г. Уровень доходной и расходной ставок находится в середине диапазона ставок, сложившихся в сфере перевозок пассажиров всеми видами транспорта. "Перевозка пассажиров в плацкартных вагонах остается убыточным видом деятельности для ОАО "ФПК". Компенсация убытков осуществляется за счет прибыльности сегмента купе и бюджетного субсидирования", - указывается в сообщении.

При этом применяемые тарифы на плацкарт не превышают предельно максимальный уровень, установленный приказом ФАС России от 21 сентября 2018 г. N1343/18, и проиндексированные на 2019 год на 3,9% тарифы, за исключением тарифов в фирменных поездах, в отношении которых решением ФПК применяется дополнительный повышающий коэффициент 1,5. "Применяемые ФПК дифференцированные по календарным периодам индексы не противоречат приложению N2 к приказу ФАС России от 21 сентября 2018 N1343/18.

Скидки - право, а не обязанность, считает ФАС

"С целью повышения эффективности использования провозных емкостей ОАО "ФПК" вправе применять скидки к предельно максимальному уровню тарифов, устанавливаемому регулятором. Применение скидок компания осуществляет в рамках маркетинговых акций и утверждает их внутренними нормативными актами. В период с января по июнь 2019 года применялись скидки от 30% до 50% на места 34, 36 (последние места в "купейной" части плацкартного вагона) и верхние боковые места. Порядка 20% провозных емкостей в плацкартном сегменте предлагалось по сниженным ценам. За период январь-май 2019 года 193 тыс. билетов (14%) между конечными пунктами по вышеуказанным 12 направлениям были проданы со скидками до 50%. На поездки в плацкартных вагонах в отдельных поездах в июне 2019 года действуют скидки по акции. На поездки в июле-августе 2019 года в настоящее время скидки по акциям не установлены. Отсутствие информации о скидках на текущую дату не означает, что скидки не будут применяться в период июль-август 2019 года", - сообщает ФАС.

Ведомство считает, что "применение скидок обусловлено экономическими и социальными факторами и является правом компании-перевозчика, а не его обязанностью".

Как указывают в службе, порядка 78% билетов реализуется ФПК по прямым каналам (сайт РЖД и кассы) без наценок, 22% - через коммерческие кассы и интернет-агентства с учетом дополнительно взимаемых комиссионных/ агентских вознаграждений.

Необоснованного подорожания нет

"Проанализировав эту информацию в сопоставимом виде, ФАС России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на июнь-август 2019 года по отношению к маю 2019 года. Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют", - говорится в сообщении.

При этом "с целью корректного сопоставления тарифов в плацкартном сегменте" ФАС России рекомендовала ФПК "доработать информационные ресурсы в сети интернет и официальном мобильном приложении таким образом, чтобы повысить информированность пассажиров о предложениях билетов со скидками".

"В связи с увеличением глубины продаж билетов с 45 до 90 дней, отсутствие информации о скидках по заблаговременно приобретаемым билетам не должно вводить пассажиров в заблуждение при сопоставлении стоимости проезда со скидками и полной стоимости, в том числе до возможного объявления перевозчиком скидок по маркетинговым акциям по мере приближения даты перевозки", - заключили в службе.