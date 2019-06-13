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Власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох

В "Мемориале" опасаются понижения статуса захоронения жертв Большого террора

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Управление по охране объектов культурного наследия Карелии предложило федеральному Минкультуры уточнить охранный статус урочища Сандармох, где в годы Большого террора была расстреляно и захоронено почти 10 тысяч человек. Об этом "Интерфаксу" сообщила руководитель управления Юлия Алипова.

Ведомство считает необходимым детализировать в Едином реестре объектов культурного наследия сведения о захоронении и придать ему статус достопримечательного места. Сейчас в реестре оно обозначено как объект историко-культурного наследия регионального значения.

Алипова напомнила, что бывают три вида охранного статуса - единичный памятник, ансамбль и достопримечательное место. "Достопримечательное место - это большая территория, которую могут занимать земельные участки разных категорий земель, там также могут располагаться единичные памятники", - уточнила она. По ее словам, на объекте с таким статусом запрещено строительство и любые манипуляции с землей.

В международном обществе "Мемориал" настороженно отнеслись к предложению департамента, заявил член правления организации Сергей Кривенко.

"Это можно считать понижением статуса. Сейчас Сандармох обладает высшим статусом, который возможен. Что там на самом деле планируется, непонятно", - отметил он.

Определение статуса массовых захоронений, которых в стране около 200, Кривенко назвал комплексной проблемой федерального уровня. По его словам, власть не может определиться с их статусом.

Представитель "Мемориала" также назвал неправильным стремление Российского военно-исторического общества доказать, что в Сандармохе были похоронены в том числе погибшие красноармейцы, и объединить память о них и о жертвах репрессий.

Захоронение Сандармох нашел в 1997 году руководитель карельского "Мемориала" историк Юрий Дмитриев. Это одно из самых больших захоронений жертв сталинских репрессий на Северо-Западе России.

В августе-сентябре 2018 года экспедиция РВИО проводила раскопки в урочище в поисках захоронений красноармейцев, расстрелянных оккупационными финскими войсками. Дмитриев и его коллеги из "Мемориала" выступали против работ в урочище и называли экспедицию политически мотивированной попыткой переписать историю.

Карелия Мемориал Сандармох Юрий Дмитриев Сергей Кривенко

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