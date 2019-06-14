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Госдума рассмотрит изъятие у чиновников денег, законность получения которых они не доказали

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддерживает инициативу об изъятии у госслужащих денег, если они не смогут подтвердить, что получили их законным путем.

Спикер Госдумы поручил профильному комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке законопроекта, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть его в весеннюю сессию.

"Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией", - сказал Володин пятницу парламентским журналистам.

В четверг на сайте Минюста РФ появилось сообщение о том, что ведомство разрабатывает механизм конфискации у чиновников денежных сумм, превышающих размер задекларированных доходов, если нет подтверждения законности их получения.

В нем отмечено, что планируется установить механизм конфискации денежных сумм, которые превышают общий доход госслужащего и его супруги (супруга), и ими не предоставлены сведения о законности их получения.

"Его действие будет распространяться на лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", - говорится в сообщении.

Госдума

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