Законопроект о передаче банкам данных от сотовых операторов отозван из Госдумы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Законопроект, который предлагал наделить банки и иные организации правом получать от операторов сотовой связи информацию о статусе обслуживания абонентов (как физических, так и юридических лиц), отозван из Госдумы РФ.

Уведомление об отзыве законопроекта авторами опубликовано в электронной базе данных нижней палаты парламента. Инициаторами поправок были сенатор Людмила Бокова и депутат Николай Панков ("Единая Россия").

3акон "О связи" и статью "Базы данных операторов" предлагалось дополнить абзацем, по которому операторы сотовой связи обязаны были на основании договоров передавать кредитным и другим организациям информацию о статусе обслуживания абонента. Речь идет о фактах замены SIM-карт, фактах приостановления оказания услуг, расторжения договора об оказании услуг, включения или выключения переадресации. Разрешения абонентов на данную передачу спрашивать не предполагалось. Информация от операторов должна была передаваться в банки и другие организации, подконтрольные ЦБ РФ, предполагалось, что конечный список определит правительство.

По мнению авторов законопроекта, принятие закона было необходимо для противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке.

Документ получил отрицательный отзыв комитета по финансовому рынку Госдумы.

В отзыве отмечалось, что после введения услуги смены оператора на основании номера телефона невозможно определить конкретного обслуживающего его оператора связи. Кроме того, комитет отмечает, что многие люди пользуются мобильными телефонами, но не имеют оформленных на свое имя договоров. "По некоторым оценкам, доля так называемых "пользователей" составляет до 70% от числа используемых номеров. Законопроект в предлагаемой редакции не позволяет идентифицировать данную группу "пользователей" и, в конечном счете, достоверно идентифицировать лицо, реально стоящее за абонентским номером. Указанное обстоятельство позволяет говорить о недостаточной эффективности закрепленного в законопроекте механизма проверки сведений при высоком риске нарушения прав граждан, поскольку в значительном количестве случаев информация будет получаться в отношении номера, оформленного не на то лицо, которое сообщает его банку", - говорилось в отзыве.