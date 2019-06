ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Московское УФАС России возбудило дело в отношении Burger King из-за слоганов рекламной кампании, которые массово рассылались по электронной почте.

Как уточняет ведомство, речь идет о слоганах "Раскурячь их всех!" и "Окурительный чикен фри", а также предложении сети "Раздаст по Е-баллам за кофе".

Эксперты ФАС признали рекламу неэтичной, так как в слоганах можно усмотреть "непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы".

Московское УФАС России напоминает, что использование бранных слов в рекламе прямо запрещено частью 6 статьи 5 Закона о рекламе.

Рассмотрение назначено на 26 июня. Если вина Burger King будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до 500 тыс. рублей.

Ведомство также приводит слова руководителя столичного управления Армена Ханяна, который пообещал, что ФАС будет бороться с оскорбительной рекламой Burger King

Руководитель столичной ФАС Армен Ханян заявил, что ведомство считает рекламу Burger King оскорбительной и "будет с ней бороться". "Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King постоянно привлекают внимание антимонопольного ведомства и простых граждан. В одном из случаев реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна в том числе и маленьким детям", - заявил он.

Не первый случай

В ноябре 2018 года комиссия ФАС России назначила штраф в размере 100 тысяч рублей сети Burger King за наружную рекламу, распространявшуюся в одном из районов Ярославля. В тексте содержался слоган "ЕдАЛ ТАКОЕ?", в котором все буквы кроме второй в первом слове - заглавные, а вторая буква в слове строчная и похожа на букву "б".

В октябре того же года ФАС не стала возбуждать дело из-за рекламной кампании со слоганом о голоде, которую посчитали неуместной для Петербурга. Общественный совет по рекламе счел акцию, лозунг которой гласил "You won't starve to death in this city" ("Ты не умрешь с голоду в этом городе"), неприемлемой для Петербурга. Вместе с тем, по словам официального представителя сети ресторанов, эта рекламная акция не проводилась в Санкт-Петербурге. Футболки с оскорбившими петербуржцев надписями были утилизированы.