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ВКС РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские истребители в понедельник поднимались на "перехват" стратегических бомбардировщиков США над Черным и Балтийским морями, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей", - говорится в сообщении центра.

"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили российские военные.

США Черное море ВКС

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