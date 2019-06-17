Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил аварийную посадку в Англии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик B-52H, который предположительно должен был в паре с другим аналогичным самолетом ВВС США в понедельник совершить подлет к границам России на Черном море, совершил аварийную посадку на авиабазе в Великобритании с двумя отказавшими двигателями, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Стратегический бомбардировщик данного типа, способный нести ядерное оружие, оснащен восемью реактивными двигателями.

Американский самолет с бортовым номером 60-0009 и позывным HODOR51, летевший в паре с другим B-52H из США в направлении Черного моря, совершил разворот над Балканами и лег на обратный курс в направлении Великобритании.

Уже в небе над Англией он длительное время кружил, сжигая топливо перед аварийной посадкой на авиабазе Милденхолл. Тем временем, его "напарник", который в понедельник совершил подлет к Крыму, на обратном пути после дозаправки в воздухе над Англией продолжил беспосадочный полет на свою авиабазу в США.

Как сообщалось, стратегический бомбардировщик ВВС США с бортовым номером 61-0038 и позывным HODOR52 приближался к Крыму в районе Севастополя на расстояние менее 100 км.

Как ранее сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, российские истребители в понедельник поднимались на "перехват" стратегических бомбардировщиков США над Черным и Балтийским морями.