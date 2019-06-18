Законопроект о ветхом жилье внесут в Госдуму в конце июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о ветхом жилье будет доработан и внесен в Госдуму в конце месяца, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"До конца июня мы планируем завершить работу над законопроектом и внести его в Госдуму", - сказал Мутко журналистам во вторник.

По его словам, сейчас по ветхому жилью необходим постоянно действующий механизм, чтобы доля расселяемого фонда была выше доли выводимого жилья к 2024 году.

"Понятно, что есть аварийное жилье, где безопасность людям угрожает, и мы в таких случаях должны принимать решение немедленно. Но есть просто старый жилой фонд, который можно обновить при помощи механизмов капремонта", - пояснил чиновник.

Ранее газета "Известия" сообщила, что новый законопроект предусматривает закрепление понятия "ветхое жилье", которое будет включено в программу капремонта, поскольку не создает угрозу жизни и здоровью жильцов. Ремонт ветхого жилья планируется осуществлять за счет фонда капремонта.

Глава Минстроя России Владимир Якушев ранее сообщил, что ведомство намерено провести градацию аварийного и ветхого жилья в течение 2019 года. Он добавил, что законодательные изменения по определению ветхого жилья в России должны быть приняты до 20 июля.

В мае прошлого года президент Владимир Путин поручил подготовить законопроект о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья, который должен заработать с 1 января 2019 года. Позднее стало известно, что с 2019 года переселение россиян будет осуществляться в рамках приоритетного национального проекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв.м.